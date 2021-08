Pēdējos gados arvien vairāk valstu un pilsētu atsakās no iespējas rīkot olimpiskās spēles, jo ekonomiskie ieguvumi ir miglā tīti. Ne vienmēr ir bijis tāds stāsts - agrāk šo spēļu rīkošana tika uzskatīta par finansiāli izdevīgu pasākumu. Rīkot gribētāju netrūka. 20. gadsimta otrajā pusē olimpisko spēļu rīkošanas izmaksas pakāpeniski sāka pieaugt, galvenais iemesls tam bija - palielinājās jauno sporta veidu skaits un līdz ar to pilsētai nācās būvēt jaunas infrastruktūras. Iepriekšējās vasaras olimpiskās spēles, kas norisinājās 2016. gadā Brazīlijas pilsētā Rio, joprojām izjūt parādu slogu. To uzlika šā sporta foruma sarīkošana.