Sievietes latviešu hiphopā joprojām ir reta parādība, tādēļ jaunās reperes BDM debijas ieraksts "Shapeshifter" lai kalpo kā svaiga gaisa malks sievišķīgas enerģijas valdzinātajiem. Jau šonedēļ, "Baltic Pride" noslēguma koncertā BDM pirmo reizi kāps uz skatuves, lai plašākai publikai izpildītu dziesmas no debijas albuma. Man nav šaubu, ka par šo "lauku meiteni no pierobežas" ar krāšņo manikīru mēs dzirdēsim vēl daudz un skaļi.

Vai sociālie tīkli nav mainījuši attiecību dinamiku uz slikto pusi? Īstenība vs. internets ar visu no tā izrietošo, paštēla veidošana, piemēram?

Jā. Man liekas, esam iemācījušies izmantot šo platformu, lai būvētu leģendas par sevi. Arī es esmu viens no cilvēkiem, kurš to dara. Es rādu savas dzīves aizkulises, rakstu savu repu, šādi izskatos, un viss ar mani ir fine. Skaidrs, ka [publicējot savus attēlus, video], tu piedomā pie sava tēla.

Pilnīgi piekrītu. Manuprāt, sabiedrības lielākā problēma ir tāda, ka mēs nespējam pieņemt ne tikai citus cilvēkus, bet arī paši sevi. Mēs feikojam to, kādi esam vai neesam. Mēs strādājam uz citiem, kā tie citi grib mūs redzēt. Tas nav pareizi. Vienā no intervijām runāju par to, ka ir okei atšķirties un pieņemt sevi. Tu esi vērtīgs pats par sevi. Tas, skaidrs, prasa lielu darbu ar sevi, lai tu vispār sevi atklātu, bet ir nepieciešams ikvienam. Daļa manu dziesmu ir ļoti personiskas. “Izglāb mani”, kas neatbilst nekādam “new school” hiphopa kanonam, ir dziesma par manas mammas nāvi. Es to joprojām sāpīgi pārdzīvoju, tā ir dziesma, kuru es rakstīju raudot, kuru studijā ierakstīju raudot. Diez vai jebkad to spēšu izpildīt “dzīvajā”, jo es izraudāšu ārā savas iekšas. Tāpat par “Mazā zina, ko grib”. Tur nekas nav “feikots”. Man pēc vārda kabatā nav jāmeklē. Mazā zina, ko grib, mazā ir maģistrs īsts. Tas viss ir “true”.