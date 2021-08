Nevienam nav noslēpums, ka bez masu vakcinēšanās nebūs iespējams atgriezties pie normālas – pirmspandēmijas ikdienas. Jaunie inficēšanās rekordi pašlaik reģistrēti Āzijā un Indonēzijā slimnīcas atkal pārpildītas. Tieši šis jaunais apstāklis liek daudziem ķerties pie „pēdējā salmiņa“ un pieprasīt, lai vakcinējas visi. Starp citu, pirmo soli šajā virzienā ir spērusi Francija, kurā obligātā vakcinēšanās pret Covid-19 tiek pieprasīta riska profesijām. Tagad var redzēt, ka Indonēzija un Turkmenistāna iet vēl vienu soli tālāk un pieprasa no visiem pilsoņiem atbildību, vakcinējoties pret Covid-19.

Sabiedrisko zinātņu speciālisti uzskata, ka šāds solis – piespiedu vakcinēšanās - nav laba lieta, jo izraisīs protesta viļņus no to cilvēku puses, kuri pieraduši visām valsts institūciju iniciatīvām teikt nē. Kā norāda kolēģis Bjorns Ronerstrands no Gēteborgas universitātes: „Ir vairākas studijas, ka pierāda, ka obligātā vakcinēšanās prasība izraisa protestu noteiktu cilvēku grupu vidū. Vēsture saglabājusi liecības par vairākiem gadījumiem, kad cilvēki ir protestējuši pret visiem obligātajiem aizsardzības pasākumiem epidēmiju situācijās, ieskaitot mēri, holēru un 19.gadsimtā pret obligāto baku vakcīnu.“ Vienmēr būs ļaudis, kas uz visiem priekšlikumiem atbildēs ar „nē, negribu“. Reizēm pat neapzinoties, pret ko viņi īsti protestē.