Baltkrievijas opozīcijas žurnālists un opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas padomnieks Franaks Viačorka iepazinās ar CNN rīcībā esošajiem videomateriāliem un norādīja: “Tas nav pārsteidzoši, ka Lukašenko mēģina izveidot jaunu ieslodzījuma vietu, jo jauns protestu vilnis ir teju nenovēršams. To var izraisīt viņa paziņojumi, to var izraisīt ekonomiskā situācija. Tomēr tas būs. Viņš to ļoti labi saprot, tāpēc viņš cenšas sagatavoties labāk nekā pagājušajā gadā.”