Mēneša laikā Latvijas Darba ņēmēju asociācija saņēmusi 20 oficiālas sūdzības par to, ka darba devējs “spiež” darbiniekus vakcinēties un vairāk nekā simts neoficiālas sūdzības par “piespiedu vakcinēšanos” pret Covid-19. Asociācija ir nobažījusies par neveselīgo ažiotāžu un uzver, ka neviena no sūdzībām nav apstiprinājusies.

Visvairāk ar sūdzībām par “piespiedu vakcināciju” asociācijā vēršas cilvēki, kas vecāki par 40 gadiem, stāsta Latvijas Darba ņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Vitālijs Tihonenko. Lielākā daļa pauž bažas, ka tiks atlaisti no darba, ja atteiksies vakcinēties, un apgalvo, ka darba devējs viņus “piespiež” vakcinēties. Neviena no sūdzībām nav pamatota – nav ziņu par to, ka kāds no darba būtu atlaists tāpēc, ka nav vakcinējies, uzsver Tihonenko. Tomēr viņu bažīgu dara neveselīgā ažiotāža, kas lavīnveidīgi izplatās sociālajos tīklos. “Nikna, nepamatota attieksme visbiežāk ir gados vecākiem cilvēkiem, sākot ar 40 gadiem, līdz pensijas vecumam. Jauni cilvēki šādas pretenzijas nepauž."