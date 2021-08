Par realitātes šovu ziedu laikiem uzskatāms 2000. gadu sākums. "Vecpuisis" (The Bachelor), "Lielais brālis" (Big Brother), "Izdzīvotājs" (Survivor), pēc tam arī Kardašjanu māsiņu dzīves atspoguļošana (Keeping Up with the Kardashians) un pie mums, Latvijā, "Robinsoni" un "Fabrika". Taču pirmsākumi realitātes televīzijai meklējami jau divdesmitajā gadsimtā.