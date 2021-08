Kad vēl biju "Positivus" vecumā un iespējami bija arī mūzikas, ne tikai "dead people" festivāli, labi atceros to lepno izteiksmi visa jūlija garumā iedzimto salacgrīviešu sejās: "Ā, jā, pie manis jau ceturtdien sabrauks kādi divdesmit cilvēki un sacels teltis dārzā," viņi it kā starp citu teica. Droši vien tāpat jūtas aglonietis augusta vidū vai liepājnieks gandrīz visu gadu, bet augusta pirmajā svētdienā agri no rīta uz Vidzemes šosejas rindojas bezgala lepna malēniešu pēcteču straume.

Ļoti uzmanīgi piesprādzējušies, lai nesaburzītu kreklu, viņi brauc pa Brīvības ielu tikai taisni līdz Alūksnes pagriezienam, kā reiz Raimonds Celms Nacionālā teātra skatītājiem deva ceļa norādes uz savu dzimto pilsētu. Puse no viņiem arī dungo: "Es ar katru kilometru metru uz augšu, uz Alūksni braukšu," jo Alūksne atrodas 200 km uz priekšu un 200 m uz augšu no Rīgas. Tāpat kā aiz lepnuma plīstošie salacgrīvieši, arī es tēlotā pārsteigumā (kas vēl pirms pāris gadiem man no sirds nebija jātēlo) mēdzu paziņām no citiem Latvijas stūriem jautāt: "Kā? Vai tad pie jums kapusvētkos nav zaļumballes, alus mucas un cukurvates automāta tieši pie kapu vārtiem? Un pašu radu arī sanāk mazāk kā 20 cilvēku? Dīvaini gan."