Vakar pie manis pienāca viens mana vecuma džeks. Saku “džeks”, nevis “vīrietis”, jo labprātāk izvēlos izturēties uzspēlēti jauneklīgi, lieki neizrādot to, ka dzīve jau rietā. Viņš paspieda man roku un vaicāja, vai varam kopā nofotografēties. Tā roka bija no metāla. Tik stingra. Rrrrrrr! Man šķiet, ka viņš tikko bija iznācis no meža, un izskatījās, ka varbūt pat dzīvo treilerī. Viņa iesauka varētu būt Kvadrāts.