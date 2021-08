Latgalē, šosejas malā netālu no Rēzeknes, krūmu ieskauta, stāv skulptūra - taustāmā materiālā cirsta aina no krievu tautas pasakas "Lapsa un dzērve". Nevienam nav zināms, kāda ir skulptūras izcelsme un kāpēc tā tur atrodas.

Skulptūra “Lapsa un dzērve” kurā redzama pasakas noslēguma aina jeb lapsas dancošana apkārt krūkai, kamēr dzērve strebj okrošku, atrodas teju nekurienē - šosejas A13 malā, ciemā Peščanka, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā. Apkārt krūmi, pat no ceļa grūti ieraudzīt. Bet, ja gadās ieraudzīt, tad var krietni vien nobrīnīties par šāda, lūk, artefakta esamību. Arī es nobrīnījos. Zin', braukājam, braukājam pa Latgales sādžām un baznīciņām, kad šosejas malā ieraugam kaut ko raibu. Stājam ceļmalā, kāpjam ārā no mašīnas, brīnāmies, fotografējamies. Sagūglēju, izlasu, ka skulptūra šeit ir sen. Kopš 60. gadiem, tomēr neviens nezina, kāpēc tā tur atrodas un kas ir tās autors.

“Veicot pētniecisko darbu noskaidrojām, ka tā uzstādīta ne vēlāk kā 60. gadu sākumā un ir daudzu iedzīvotāju atmiņās no bērnu dienām. Līdzīga skulptūra ir saglabājusies Medumos un ir manīta Ukrainā. Pēc kara gados tika uzstādītas vairākas skulptūras, taču līdz mūsdienām saglabājušās pavisam maz. Šī skulptūra ir svarīgs mūsu pagasta vides objekts, kas daudzos iedzīvotājos raisa atmiņas, kad braucot garām ar auto vai autobusu, to vienmēr redzēja pa logu. Arī tagad bērni vienmēr cenšas to ieraudzīt braucot garām vietai, kur tā uzstādīta,” Bērzgales pagasta mājaslapā raksta Bērzgales bibliotēkas vadītāja Ilze Čudare-Sergejeva.