Arī par to, ka nebūs Karsuma, hokeja tauta zināja jau krietni agrāk. Nekur neredzot izlases kandidātu sarakstu, izziņas ceļā gāju no pretējās puses: zvanīju uz "Dinamo", kuri spēlētāji tad saņēmuši uzaicinājumu uz valsts izlasi. Sauksim viņu par ģenerālmenedžera Edgara Bunča padomdevēju (palīgu?) - Guntars Paste apstiprināja baumas, ka no "Dinamo" uz izlasi tiek aicināti pieci aizsargi un uzbrucējs Lauris Dārziņš. Mārtiņš Karsums nē! Esot pārāk traumatisks… Arī taisnība. Bet "Dinamo" treniņos Karsums esot zvērs, par ko prieks galvenajam trenerim Sergejam Zubovam.