HBO Max šā gada janvārī paziņoja, ka gaidāms Seksa un lielpilsētas" turpinājums ar nosaukumu "And Just Like That...". Kopumā gaidāmas 10 sērijas - katra pusstundu gara. Iespējams, ka seriāls dienas gaismu ieraudzīs jau šā gada beigās, lai arī oficiāls pirmizrādes datums nav publiskots.