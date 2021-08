Tas daļēji skaidrojams ar to, ka Rietumu misija jau no paša sākuma bija neglābjami kļūdaina. Bija muļķīgi uzskatīt, ka izdosies Afganistānu pārvērst par vienotu, centralizētu valsti. Afganistānas sarežģītā topogrāfija, dažādais etniskais sastāvs un cilšu un reģionālā lojalitāte valstī ir radījusi apstākļus nepārejošai politiskajai sadrumstalotībai. Savukārt tās naidīgums pret iejaukšanos no ārpuses jebkuru ārvalstu intervenci padara par ļoti riskantu pasākumu. Šo neizbēgamo apstākļu dēļ jebkurš mēģinājums pārvērst Afganistānu par modernu valsti ir nolemts neveiksmei jau no paša sākuma.