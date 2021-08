Ja iedomājas divus projektorus, kuriem pa vidu novietots ekrāns, tad labāk var izprast to, kas ir mājas. Viens projektors ir pats cilvēks, ar saviem ieradumiem, īpatnībām, vēlmēm, bērnību un raksturu. Otrs projektors ir visa apkārtējā pasaule, kas pastāv, vēlamies to vai nē, un tā ietekmē cilvēka dzīvi. Ekrāns, uz kura tad atspoguļojas abas šīs sfēras, ir mājas. Mājās mēs esam ar visu savu būtību, kā arī ienesam daļu no tās dzīves, kas notiek apkārt. Tieši tur arī atspoguļojas katra cilvēka iekšējā un ārējā pasaule. Pieņemot to, ka cilvēks ir individualitāte, šīs pasaules var veiksmīgi saskarties, bet var arī notikt kaut kas līdzīgs komētas sprādzienam.