“Aizej pēc vakcīnas” - vai tā ir pilnīgi tava individuāla iniciatīva? Par to neesi saņēmis nekādu atlīdzību?

Apjausma, ka vīruss pats no sevis nekur nepazudīs un, lai kā vērtēta, vakcīna izskatās visticamākais ceļš ārā no mūsu kovidreālijām. Skaidrs, ka šaubīties par vakcīnu ir tikai normāli, – taču plašāka vakcinācijas aptvere ļoti ticamajā trešajā vilnī ļautu samazināt gan slodzi uz medicīnas sistēmu, gan ierobežojumus un attiecīgi ietekmi uz ekonomiku, rezultātā liekot mazāk ciest arī mums kā sabiedrībai ilgtermiņā. Nemaz nerunājot par katra vakcinētā stiprināto imunitāti pret vīrusu. Tāds arī ir mans mērķis, vērst uz to uzmanību.