Tika plānots arī uzbrukt Baltajam namam (Krievijas PFSR padomju nams), kurā puča laikā atradās arī viens no apvērsuma pretiniekiem Boriss Jeļcins, tomēr to apsargāja liels daudzums civiliedzīvotāju. Kad trīs no tiem tika nogalināti, uzbrukums tika atcelts. Negaidītā tautas pretestība un neveiksmes lika nemierniekiem atbrīvot Gorbačovu no apcietinājuma. Viņš nekavējoties lika atcelt visus “VĀSK” izsludinātos ierobežojumus un pieņemtos lēmumus, kā arī no amatiem atbrīvot puča piekritējus. Rezultātā pučs bija beidzies.