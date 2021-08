Vīriešiem mūsdienās ir grūtāk atrast darbu un karjeru, kas garantēti ilgtu bezmaz vai līdz mūža galam, savukārt sievietēm Japānā tieši finansiālā stabilitāte ir būtiskākais faktors, lai piekristu dibināt ģimeni un radīt pēcnācējus. Un tāpēc jaunā paaudze, ļoti pārdomāti, prātīgi un pragmatiski, atturas no ģimenes veidošanas un pat no īslaicīgām attiecībām. Japānā gandrīz puse no neprecētajiem iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 34 gadiem ir nevainīgi.