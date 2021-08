Šāds scenārijs aprakstīts aizraujošajā romānā 2034: A Novel of the Next World War ("2034: Romāns par nākamo pasaules karu"), kura autori ir bijušais NATO Eiropas spēku virspavēlnieks, admirālis Džeimss Stavridis un Eliots Akermens. Šī grāmata pievienojas daudzskaitlīgajiem brīdinājumiem, ka sadursme starp esošo un augošo pasaules lielvaru ir teju neizbēgama. Hārvarda Universitātes profesors Greiems Elisons to dēvē par "Tukidīda slazdu", atsaucoties uz sengrieķu vēsturnieka novērojumu: "Karu neizbēgamu padarīja tas, ka Atēnas kļuva spēcīgākas, un tas, ka Sparta no tā baidījās."