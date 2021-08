"Pietrūka ģimene un draugi. Atgriežoties no Tokijas draugi, protams, nelika mierā (smejas). Gribēju ņemt brīvu, izslēgt telefonu un izbaudīt klusumu - bet nekā. Šķita, ka viss norims, bet katru dienu telefons visu laiku ir karsts, visi grib mūs redzēt un dzirdēt. Joprojām neesam īsti atpūtušies. Taču mēs par to nebēdājamies, mēs to izbaudām. Gribam pabūt visur un pateikties atbalstītājiem. Zelta medaļu Latvijai izcīnījām visi kopā," sacīja Krūmiņš.