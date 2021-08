Vispirms jākliedē mīti par to, ka "Taliban" 20 kara gadu laikā ir bijušas tikai vāji organizētas teroristu šūniņas – patiesībā talibi bijusi ļoti labi organizēta grupa, turklāt spējuši kontrolēt pietiekami daudz teritorijas, lai gūtu vērā ņemamus ienākumus. Kā atklājās NATO pasūtītā ziņojumā, 2019.-2020. gadā "Taliban" budžets sasniedza vairāk nekā pusotru miljardu ASV dolāru. Salīdzinājumam, visas Afganistānas valdības budžets bija 5,5 miljardi ASV dolāru. Liela daļa no "Taliban" ienākumiem ir nākusi no narkotiku tirdzniecības – Afganistānā saražo aptuveni 84% no pasaules opija.