"Tas bija nemitīgs kaleidoskops, kas sākās pēc puča, - cita citai sekoja vai nu diplomātisko attiecību atjaunošana, vai to dibināšana. Tas bija ārkārtīgi straujš mutulis. Mēs bijām tikai tāda saujiņa Ārlietu ministrijas darbinieku. Ministrs Jānis Jurkāns atradās ārzemēs, jo bija pilnvarots pārstāvēt valdību Augusta puča uzvaras gadījumā. Pēc puča izgāšanās viņš brauca no vienas valsts uz otru, kur pieņēma atzīšanas vai atjaunošanas protokolus.

No puča sasprindzinājuma mēs uzreiz nokļuvām milzīgā pārslodzē. Pučs bija psiholoģiska pārslodze, jo nekas jau nebija zināms un tas viss varēja beigties arī ar apcietināšanām un represijām. Tad sekoja nākamā pārslodze no intensīvā darba. Es tajā laikā biju ārlietu ministra vietniece, un man bija liela atbildība par cilvēkiem, kas strādāja manā komandā. Vai labi, vai slikti, to šodien neviens vairs nevar pateikt, bet tikām ar visu galā. Tolaik mēs visi, kas strādāja valsts pārvaldē, darbojāmies mežonīgā tempā. Es šodien vairs nestādos priekšā, kā mēs to pirmo pusgadu varējām izturēt, jo nebija pieredzes, instrukciju, nebija arī pietiekama juridiskā personāla. Tas viss gāja uz cilvēku spēju robežas," par to, kā tapa un tika būvēta Latvijas valsts struktūra, stāsta Sandra Kalniete.