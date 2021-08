Strīdi par šo tēmu turpinās. Tie bijuši atšķirīgi dažādos cilvēces attīstības periodos. Jo konservatīvāks ir cilvēks, jo biežāk pārliecināts par to, ka viss cilvēkam jau iepriekš ieprogrammēts un kaut ko darīt „lietas labā“ nav jēgas. Viņuprāt gēni nosaka visu. Zinātne pierāda pretējo. Jaunākie ģenētikas pētījumi liecina, ka būtu jāatvadās no pārliecības par to, ka iedzimtība ir negrozāma kārtība, kas eksistē pati par sevi.