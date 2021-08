Uz pēdējo treniņnometni pirms olimpiskajiem sapņiem Vītoliņš ir aicinājis mūsu hokeja labākos spēkus. No labākā sastāva trūkst tikai divi vārtsargi – Elvis Merzļikins, kurš nule kā kļuvis par tēvu un Jānis Kalniņš, kuram šoreiz pievienoties valsts izlasei traucē ģimenes lietas. Pārējie visi… Gribēju jau rakstīt, ka ierindā, bet līdz sestdienas spēlei tā diemžēl nevarēja būt. Lielāko daļu no 33 izlases kandidātiem Vītoliņš ar savu komandu gan redzējis vismaz treniņos, taču Daugaviņš un Kulda arī tur nav bijuši.

Preses konferencē pirms spēles ar Norvēģiju vaicāju Latvijas Hokeja federācijas prezidentam Aigaram Kalvītim, kādi bija federācijas argumenti no trim kandidātiem izvēloties Vītoliņu. Pirmkārt, jau pieredze un panākumi. Divi Gagarina kausi, trenēti olimpiskie un pasaules čempioni, strādāts Kanādas kausā! Bet Harijs uz papildjautājumu, vai šādi panākumi nemazinās motivāciju strādāt Latvijas izlasē, atbildēja skaisti: “Nē! Man taču pēc tam būs jāskatās jums visiem acīs. Būt galvenajam trenerim Latvijas izlasē ir milzīga motivācija. Par to sapņo ikviens Latvijas treneris. To darīju arī es. Tagad… jādod rezultāts.”