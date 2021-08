Kad jaunā iekšlietu ministre Marija Golubeva stājās amatā, uz laiku noliekot Saeimas deputātes mandātu, Māris Mičerevskis no Rīgas domnieka kļuva par Saeimas deputātu. Iepriekš viņš aktīvi darbojās partijā “Latvijas attīstībai” un apvienībā “Attīstībai/PAR!”, tomēr, pēc vilšanās partijā un kompromitējošas informācijas izplatīšanas par tās līderi Māris no partijas izstājās un šobrīd ir bezpartejisks.

Tā kā Mičerevskim jau daudzus gadus sekoju un mēdzu ar viņu komunicēt tviterī, radusies sajūta, ka esam seni čomi. Māris ir no tiem cilvēkiem, ar kuru pilnīgi mierīgi varētu sākt sarunu par jebkuru tēmu un attapties daudzas stundas vēlāk, nesaprotot, kur pazudis laiks.

Kad mēs ar Tihomirovu no “Solona kluba” pabeidzām vēstures fakultāti, mēs uztaisījām vēstures biedrību un izgudrojām balvu “Gada vēsturnieks”. Sākumā tas likās fufelis, bet beigās vēsturnieku vidū tā kļuva ļoti populāra, jo vēsturniekiem citu balvu nav. Vienu gadu mēs balvu iedevām tādam baigi foršajam profesoram Strangam, kurš jau no studiju gadiem šķita tāds, kā latviski saka, – high end profesors. Man ļoti patika tas, ko viņš teica un es to vienmēr nosperu, – savā dzīvē esmu ļoti daudzās nozarēs centies, bet visās ļoti virspusēji.