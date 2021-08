Lai gan aļģu teritorijas starptautiski netiek uzskatītas par bioloģiskās daudzveidības "karstajiem punktiem", tās joprojām ir vienas no produktīvākajām ekosistēmām pasaulē. Šiem "punktiem" visās pasaules jūrās ir svarīga loma sugu vairošanas procesā, oglekļa piesaistē (oglekļa dioksīds CO2 tiek pārvērsts organiskā vielā), dažādos vielu ciklos u.c. Baltijas jūrā aļģu teritorijas ir vieta, kur barojas daudzu zivju sugu mazuļi, jo bioloģiskā daudzveidība uzkrājas ap fotosintēzes augiem.

Žurnālā "Marine Pollution Bulletin" tika publicēts pirmais pētījums par aļģu teritorijām Baltijas jūrā. Ņemot vērā, ka tas ir salīdzinoši jauns pētījumu virziens, līdzīgi gadījumi citviet pasaulē ir pētīti ļoti maz. Paraugi tika vākti no 15 dažādām vietām Rietumigaunijas arhipelāgā, tostarp gan no grunts nogulumiem, gan no paša jūras ūdens, un samērā paredzami tika secināts, ka arī Igaunijas jūras piekrastē ir atrodamas plastmasas daļiņas.