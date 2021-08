Par spīti tam, ka opija smēķētavas 20. gadsimta sākumā bija nelikumīgas visā pasaulē, tomēr līdz pat 1950. gadiem Āzijā, ASV un Eiropā šīs visai baisās vietas bija populāras un izplatītas. Tur varēja iegādāties opiju un turpat uz turku spilveniem, paklājiņiem vai zviļņiem to garā pīpē izsmēķēt, uz mirkli ieejot skaistākā, priecīgākā un ar ikdienas problēmām neapgrūtinātā pasaulē.

“Mēs atradāmies mazā istabā jeb kabīnē. Katrā smēķēšanas paplātes pusē bija spilvens, uz kuriem mēs ērti atlaidāmies. Uz paplātes bija divas opija pīpes – aptuveni divas pēdas garas, pēc formas līdzīgas flautai, tikai resnākas. Pīpes galā bija mazs trauciņš, kurā opijs pēc rūpīgas sagatavošanas tika ievietots. Bija arī neliela slotiņa no spalvām, kuru izmantoja, lai aizvāktu sadegušo opiju pēc katras smēķēšanas reizes. Bija arī skārda kastīte, kurā tika likts sadegušais opijs,” rakstīts laikraksta “The Mercury” 1903. gada 13. aprīlī publicētā rakstā “Sleeping in an opium den”.