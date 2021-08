Smadzeņu darbība, intelekts, neirolingvistiska – tās ir tēmas, par kurām runā zinātnieki, tai skaitā Tatjana Čerņigovska. Neirolingvistika ir zinātnes nozare, kas pēta valodas neiroloģisko pamatu, it sevišķi to, kā smadzenes kontrolē runas procesus. Intelekts ir dzīvas radības domāšanas un racionālās izziņas spēja, spēja darboties jaunā situācijā, izmantojot izziņas rezultātus. Visiem tik labi zināmais IQ ir tikai viena daļa no intelekta. Nevilšus var rasties jautājums par to, vai smadzenes cilvēkam no kādas Āfrikas un Eiropas valsts ir vienādi attīstītas? Un vai varētu tikt sasniegti vienlīdzīgi kāda darba, uzdevuma rezultāti, ja šie cilvēki dzīvotu vienā sabiedrībā jau no bērnības? Neviens nevarēs precīzi sniegt atbildi uz otro jautājumu, bet uz pirmo var atbildēt diezgan pārliecinoši – nav pamats domāt, ka būtu vērojamas kādas bioloģiskas atšķirības smadzenēs kādam Āfrikas valstī dzīvojošam cilvēkam, salīdzinājumā ar tādu, kurš dzīvo, piemēram, Eiropā.