Nesen klajā nāca ASV izklaides milža HBO dokumentālā filma "Woodstock 99: Peace, Love, and Rage" ("Vudstoka 99: Miers, mīlestība un dusmas"), kurā atspoguļots stāsts par notikumiem 1999. gadā militārajā bāzē Romā, ASV sarīkotajā mūzikas festivālā "Vudstoka 99". Festivāls bija iecerēts kā idilliska atbilde 1969. gada pirmajam Vudstokas festivālam. "Trīs miera un mūzikas dienas" norisinājās no 1969. gada 15. līdz 18. augustam Ņujorkas pavalsts Bēteles (Bethel) pilsētā ASV. Piedāvājam aplūkot vēsturiskus kadrus no leģendām apvītā festivāla.