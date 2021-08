Pēdējās nedēļās par vienu no aktuālajām tēmām kļuvusi Baltkrievija un migrācijas vilnis, kas no Baltkrievijas puses tiek spiests Latvijā un Lietuvā (arī Polijā situācija ir līdzīga). Pirms gada Baltkrievijas kaimiņvalstis berzēja rokas, gaidot informācijas tehnoloģiju (IT) sektora speciālistu, uzņēmumu un investoru masveida pārcelšanos, bet tieši gadu vēlāk šis prieks ir krietni saplacis un to nomainījušas bažas par mazāk kvalificēto irākiešu, irāņu un afgāņu plūdiem. Kā gada laikā mainījusies tik aktuālā tēma – baltkrievu bizness pārceļas uz Latviju?