Kopš pandēmijas sākuma birojā esmu bijis nepilnas desmit reizes un attālinātais darbs principā ir izslēdzis jebkādu nepieciešamību atrasties galvaspilsētas centrā. Visu to Čaka ielas epopeju esmu vērojis no malas, jo principā tas, kas ar to ielu notiek, manu ikdienu nekādi neietekmē. Variet tur izbūvēt sešu joslu maģistrāli vai padarīt to par parku ar veloceliņiem – reāli vienalga. Bet.