Runājot par mākslīgo intelektu, nevar nepieminēt Mārvinu Minski, kurš tiek uzskatīts par vienu no tā pamatlicējiem. Viņš cilvēka smadzenes raksturo kā datormašīnu, apgalvojot, ka tām tikai sagadīšanās pēc ir bioloģiska izcelsme. Tāpat tiek runāts par to, ka cilvēka psihes "aktoriem", kas ir detaļas, kas mijiedarbībā veido psihi, nepiemīt intelekts. Izsakot šo apgalvojumu, tiek diskutēts par to, kā no šādiem pietiekami tukšiem elementiem rodas saprātīga psihes sabiedrība. Minskis uzskatīja, ka smadzenēs nav viena centrālā kodola, no kura rodas mentālās darbības. Aktoru daudzveidība ir tieši tas, kas to visu darbina. Cilvēka psihe ir kā kopums, kurā ietilpst veidi, kā risināt jebkuru situāciju. Savukārt saturu veido aktori, kas darbojas atbilstoši situācijai. Minskis bija izvirzījis interesantu mērķi – izskaidrot cilvēka smadzeņu darbību un izveidot teorētiski – hipotētisku just un domāt spējīgu datormašīnu.