Kā šis stāsts sākās? Iedomājieties kādu vīrieti, kurš strādā Volvo Cars uzņēmumā Gēteborgā. Viņam ir kupla ģimene, daudz bērnu, daiļa sieva un liels, dārgs dzīvoklis pilsētas centrā. Pēkšņi darba devējs, krīzes mākts, atlaiž no darba 450 cilvēku un atlaisto skaitā ir arī Aleksandrs. Viņš ilgi neticēja šim faktam, cerēja, ka viņa kompetence darba devēju interesēs, taču nekas tamlīdzīgs nenotika. Aleksandru atlaida no darba un visi iekrājumi bija iztērēti, jo par tiem tikko nopirkta motorlaiva. Pēkšņi plāni bija uzbraukuši „uz sēkļa“. Naudas vairs nav, dzīvokli samainīt uz mazāku neizdodas un aizdevums bankai jāatmaksā. Pēkšņi šādā brīdī nāk glābiņš. No negaidītas puses. Aleksandra sievas vecāki atsūtījuši lielu naudas summu tumšajā dzīves stundā tieši viņam. Sievasmāte un sievas tēvs joprojām dzīvo bijušajā padomju republikā Kazahijā un naudas summas it kā no viņiem Aleksandram nodod kāds Jevgēņijs Umerenko no Krievijas konsulāta Gēteborgā. Cik šī dāvana ir liela? Apmēram 1000 eiro vairākas reizes pēc kārtas. Kāpēc sievas vecāki nevarēja paši atvest šo naudu uz uzdāvināt zontam? To Aleksandrs nezina.