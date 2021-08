Ja man dažos vārdos būtu jāraksturo viena no dīvainākajām, iespaidīgākājām un jestrākajām šīs vasaras naktīm, tad es teiktu tā: melna nakts, ugunskurs, Melanholiskais valsis un četri draugi, kuru vidū gulst zobens; no vienas puses senkapi, bet no otras - Kapu ezers; virs galvas debesis bez zvaigznēm, bet zem kājām sarkanas skudras. Mēma pelde piķī.