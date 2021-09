Būtisks pagrieziena punkts notika 1990. gadā, kad videospēļu pasaulē ienāca internets. Dalībnieki savā starpā varēja sacensties no visām pasaules malām. Pieauga arī balvu fonds, piemēram, 1997. gadā "Quake" spēles pirmās vietas ieguvējs balvā saņēma izmēģinājuma braucienu ar Ferrari. Daudzos turnīros tajā laikā naudas balvas sasniedza pat 15 000 ASV dolāru.

No 2010. gada sākās esporta lielais uzvaras gājiens, jo balvu fondi bija mērāmi tūkstošos. Tajā brīdī kļuva arī populārākas spēles, kas dalībniekiem prasīja sadarboties komandās, lai izcīnītu panākumus. Lielajam spēļu bumam par labu nāca dažādas straumēšanas vietnes, kā "Twitch" un "YouTube", kur videospēļu satura veidotāji spēja piesaistīt auditoriju vairākos tūkstošos un pat miljonos. Vidēji ik gadu vairāki miljoni cilvēku noskatījušies vismaz vienu videospēļu turnīru. 80% skatītāju ir vecumā no 18 līdz 34 gadiem. Pateicoties jaunās paaudzes degsmei, balvu fondi un ienākumi palielinājās daudziem šā sporta veida pārstāvjiem. Liela daļa skatītāju turnīrus skatās, lai uzlabotu savas prasmes konkrētajā spēlē vai arī atpūstos no ikdienas stresa.