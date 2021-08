Visās trijās pilsētās uzvarētāju no otrās vietas, tātad nebraucēju uz Pekinu, šķīra viena ripa. Rīgā Latvija ar 2:1 pieveica Franciju, Bratislavā tāds pats rezultāts Slovākijas un Baltkrievijas mačā, nu, labi, Oslo Dānija tomēr Norvēģiju uzvarēja ar 2:0. Kas arī nav milzu pārsvars. Kad pirms turnīra Zemgus Girgensons vai turnīra laikā Artis Ābols runāja, ka sāncenšus vajag respektēt, viens otrs karstgalvis iebilda, ka tā runāt nevajagot. Taču labi, ka mūsu hokejisti pret visām trim spēlēm attiecās kā ļoti nozīmīgām.

Cilvēki, kas tikai reizi gadā – pasaules čempionātos – “iebrauc” lielajā hokejā, var runāt: nu, kas tur Francija! Pasaulē otrā ešalona izlase. Izkritusi no elites grupas. Tāda mūsu puikām ir jāuzvar kaut plikiem un bez slidām (iecienīts trenera Vladimira Rešetņikova izteiciens), taču franči hokejā jau sen nav pliki. Uz Rīgu atvedot labāko pēdējo gadu savas valsts izlasi. Un pliki nav arī slovēņi, poļi, austrieši, par dāņiem un norvēģiem nemaz nerunājot. IIHF ranga desmito izlasi Latviju no 15. (Francijas) šķir tikai viena ripa… Jeb Eglīša stilā – esam Francijai priekšā par purna tiesu. Tāpat kā ranga devītā izlase (Slovākija) – 14. (Baltkrievijai) vai 12. izlase (Dānija) – 11. (Norvēģijai).

Mums, slovākiem un dāņiem milzīgs olimpisks prieks, bet zaudētājiem… Lai gan daudz kur malu meldiņu, ka mums trīs spēlētāji no NHL un tas ir arguments, lai uzvarētu Itāliju, Ungāriju vai Franciju, taču arī Francijai tāpat bija trīs dūži no lielās NHL līgas. Un mačs ar viņiem bija pavisam no citas sērijas nekā 6:0 ar Itāliju vai 9:0 ar Ungāriju.