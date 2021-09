Rita Ruduša: Es varu balstīties tikai uz to, ko filmas tapšanas gaitā redzējām, dzirdējām un novērojām. Man šķiet, ka pamatā ir distancētība no varas turētājiem, jo viena no padomju cilvēka pazīmēm ir tā, ka viņš neidentificējas ar valsti. Valsts ir kaut kas tālu stāvošs, procesos nav jāiesaistās un nav jāuzņemas atbildība. Virtuvē valsti var lamāt, bet tajā pašā laikā visas savas brīvības mēs deleģējam mistiskajai valstij. Mēs redzam šo distancētību arī citur, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs ir cilvēki, kas jūtas neiesaistīti procesos un distancēti no lēmumu pieņēmējiem. Tur ir vērojami līdzīgi sentimenti un salīdzinājums, ko piesauc amerikāņu žurnāliste un rakstniece Anne Aplbauma, ir vietā. Protams, viņi nav dzīvojuši totalitārā sistēmā, bet viņi piedzīvo atsvešinātību no varas, un tas, manuprāt, ir tas noteicošais faktors.