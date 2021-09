Kad mēs piekritām uzņemt Afganistānas bēgļus, mēs to darījām tāpēc, ka mēs ļoti nopietni uztveram mūsu pienākumus pret sabiedrotajiem. Kas ir vēl svarīgāk - mēs to darījām, tāpēc, ka mēs tādi esam. Tikai pirms 30 gadiem mēs bijām Adrijas jūras piekrastes afgāņi, kas izmisīgi mēģināja izbēgt no Tirānas “Sarkanā Taliban”, un mēs bijām tie, kas Diendvidslāvijas kara laikā atvērām savas durvis pusmiljonam cilvēku, kas bēga no etniskajām tīrīšanām Serbijā. Mums ir labi zināmi visi tirānijas aspekti, gan piedzīvojot brutālu režīmu, gan kā bēgļiem mēģinot sākt jaunu dzīvi citās valstīs. Šī pieredze mums ir iemācījusi, ka nevis briesmas rada bailes, bet gan bailes rada briesmas.