Tikmēr “Iraqi Airways” lidsabiedrības mājaslapā lidojumu biļetes no Bagdādes uz Minsku ir pilnībā izpārdotas līdz pat pēdējam šobrīd pieejamajam datumam – 26. oktobrim. Četri reisi nedēļā, no kuriem katrs varot uzņemt līdz pat 500 pasažieriem. Un tā ir tikai viena no padsmit lidostām Irākā. Un tikai viena no valstīm, no kurām “tūristi” dodas uz Baltkrieviju, lai pēc tam mēģinātu nokļūt sapņu zemēs.