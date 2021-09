Varētu šķist, ka no Kāna puses bija cietsirdīgi neiejaukties notiekošajā, tomēr tā drīzāk bija cieņa pret citas tautas kultūru, kā arī bailes par paša dzīvību, jo centieni atbrīvot sievieti visdrīzāk vainagotos ar Kāna paša attapšanos līdzīgā stāvoklī.

Tehniski šis soda veids tiek dēvēts par “iemūrēšanu”, un vēsturē tas tika piekopts daudzās kultūrās. Tas nozīmē to, ka sodītā persona tiek burtiski iemūrēta slēgtā telpā, sienā vai alā, no kuras nav izejas. Sods ir diezgan efektīvs, jo šaurajā telpā ieslodzītā persona piedzīvo neizsakāmas mokas, beigās nomirstot no slāpēm vai bada.