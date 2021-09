Stiprā dzimuma interneta atbalsta grupas un forumi jeb vīriešsfēra sastāv ne tikai no sava ceļa gājējiem MGTOW; tajā apgrozās arī vīriešu tiesību aizstāvji, kuri iestājas par to, lai sievietes vienlīdzību netraktētu kā Orvela smalki definēto “vienlīdzīgākas par citiem”. Piemēram, ir dāmas, kuras apgalvo, ka “tā ir taisnība, ka vīrieši tiek nepatiesi apsūdzēti seksuālas uzmākšanās un aizskaršanas mēģinājumos, tomēr vēl lielāka taisnība ir, ka sabiedrība netic sievietēm, kuras ir šādu noziegumu upuri”. Galu galā - taisnība ir taisnība, neatkarīgi no tā, cik liela vai maza tā ir, un netaisnība traumē un sāp vienlīdzīgi visiem dzimumiem.