Mānija, psihoze, paranoidāli, šizotipiski, narcistiski personības traucējumi. Tās ir tikai dažas no diagnozēm, kas piedēvētas dažādu laiku politiskajiem līderiem. Ak, jā, vēl narkotikas. Bet tas nu tā… Latvijā ir ap 90 tūkstošiem cilvēku, kuriem diagnosticēti psihiski vai uzvedības traucējumi. Starp viņiem politiķi un tie, kas vēl gatavojas uzvarēt vēlēšanās. Par to, kā pie varas esošo mentālais stāvoklis ietekmē politiskos procesus un kā politisko frīku atšķirt no cilvēka, kuram vajadzīgs ārsts, saruna ar Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docentu Artūru Utinānu.