No “Mogo” iegūti aizsargs Kristaps Bazevičs un uzbrucējs Kaspars Saulietis, no “Zemgales” – uzbrucējs Vladislavs Adeļsons, bet no ārzemēm mājās dabūti aizsargs Andrejs Kostjuks (Zviedrija-4), uzbrucēji Reinis Mārtiņš Lejnieks (Somija-3) un Ņikita Priede (Krievijas jaunatnes čempionāts). Lielākais zaudējums varētu būt vārtsarga Rūdolfa Lazdiņa pāreja uz Krievijas junioru līgā (MHL) startējošo HK “Rīga”. 19 gadus vecais Lazdiņš pērn bija viens no “Olimp” vilcējiem.