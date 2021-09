No “Diena” reģionālo laikrakstu maketēšanas un grafiskā dizaina aģentūrā “LETA”, līdz sabiedrisko attiecību speciālistam Ropažu pašvaldībā un pirmsdrukas nodaļas vadītājam vienā no lielākajiem grāmatu ražošanas uzņēmumiem Ziemeļeiropā – “Livonia print”. Tam visam pa vidu Sergejs Bižāns pamanījies izveidot daudziem iemīļoto krogu “Ļeņingrada”, bet šobrīd strādā pašmāju, varētu teikt superuzņēmumā – “Prinftul”.

Ar krogu jau bija ļoti vienkārši. Kad es aizgāju prom no “LETA”, kuri saprata, ka viņi ir ziņu aģentūra un viņiem nevajag galvenos māksliniekus (viņiem gan vajadzēja kaut kādu laiku, lai to saprastu), tad es sāku nodarboties vairāk ar mūzikas menedžmentu. Mums ļoti bieži bija tikšanās Vecrīgā. Kāpēc Vecrīgā? Jo tā ir vieta, kuru lauku muzikanti Rīgā spēj atrast.

Tajā pat laikā bija Herbe, kurš tolaik strādāja “Gaujā” – ļoti sakarīgs čalis ar foršu galvu, kurš jau sen sapņoja par savu krogu. Kaut kā sagājām kopā un sapratām, ka jādara. Maniem draugiem Tamisāriem tajā brīdī piederēja “Četri balti krekli” un krogs “Mazie baltie krekli”, kuru viņi aizvēra ciet. Droši vien, ka tagad jau to drīkst teikt – toreiz viņi diskvalificēja krogu “Mazie baltie krekli”, jo bija viens no retajiem krogiem, kas tajā laikā strādāja legāli un maksāja algas, bet puse no kolektīva bija dekrētā. Un viņi saprata, ka tad, kad visi atgriezīsies no dekrēta – ko viņi ar tiem darbiniekiem darīs? Sekojoši – krogu pārdeva.