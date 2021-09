Pirms pandēmijas un ar tiem saistītajiem ierobežojumiem bija ierasts, ka vasara noslēdzas un rudens sākas ar vienu no divām lielajām auto izstādēm, kurā uzstājas simtiem dalībnieku un apmeklē tūkstošiem automobiļu entuziastu.

Ja līdz šim auto izstādes septembra beigās un oktobra sākuma uz maiņām norisinājās Parīzē vai Frankfurtē, tad šogad, distancēšanās un maskēšanās ierobežojumiem pamazām kļūstot "mīkstākiem", autobūves nozares grandi, kā arī mazāki censoņi ar saviem izstrādājumiem, ir pulcējušies Minhenē. Vispār jau šogad šovam būtu bijis jānotiek Frankfurtē, tomēr organizatori nolēma, ka ir nepieciešamas pārmaiņas un Starptautiskās automobiļu izstādes (Internationale Automobil-Ausstellung jeb IAA) jaunā mājvieta turpmāk būs Bavārijas galvaspilsēta. ir Jau pierasts, ka liela daļa no automobiļiem uz šovu ir atvesti konceptauto statusā, tomēr šie prožektoru spoži izgaismotie eksponāti tāpat sniedz ieskatu personīgās mobilitātes nākotnē. Gan tādā mobilitātē, ko izmantosim savās ikdienas gaitās, piemēram, dodoties uz darbu vai radiniekiem uz laukiem, gan tajā mobilitātē, ko benzīngalvas patlaban piedzīvo sacīkšu trasēs, sadedzinot litriem, pat spaiņiem benzīna.

Lai gan pēdējā laikā vairāk kļūst to kompāniju, kuras uzlūko ūdeņradi kā vienu no perspektīviem alternatīvajiem enerģijas nesējiem un savas idejas demonstrēja arī BMW un Bundeslīgas superkluba Bayern mājvietā, masveida kustība šobrīd notiek bateriju elektroauto virzienā. Ja kāds par to vēl šaubās, tad centīsimies šīs šaubas atspēkot ar zemāk pievienotajiem automobiļiem.