Kārlis Skrastiņš diemžēl nav pirmais no pazīstamajiem Latvijas sportistiem, kurš no lidojuma neatgriezās...

Līdz šim plaši zināmas bija četras futbola komandu bojāejas aviācijas katastrofās un tikai viena hokeja komandas bojāeja, bija dzirdēts par sešu Čehoslovakijas izlases hokejistu bojāeju virs Lamanša 1948. gada novembrī (daļa komandas jau bija Londonā un jau aizvadīja vienu no paraugspēlēm, vēl sešiem vajadzēja ierasties no Parīzes, taču lidmašīna sliktos laika apstākļos pazuda no radariem virs Lamanša un tās pēdas tā arī netika atrastas; Čehoslovakijas drošības dienests vēl ilgi pratināja pazudušo tuviniekus un izsekoja tos, pat ierobežoja darba iespējas, jo uzskatīja, ka tā ir inscenēta avārija, lai aizmuktu no valsts), par ASV daiļslidošanas izlases bojāeju 1961. gada februārī pie Briseles (šā iemesla dēļ pasaules čempionāts Prāgā tika atcelts), taču diemžēl ir bijis daudz vairāk negadījumu, kuros bojā gājušas veselas komandas vai vairāki savās valstīs zināmi sportisti. Daudzi nelaimes gadījumi neizskanēja pa visu pasauli, bet vai tāpēc bojā gājušo tuvinieku sāpes bija mazākas?