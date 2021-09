Loģika ir pavisam vienkārša – ja tu aktīvi sporto, veselīgi ēd un pietiekami daudz guli, šis vīruss tevi neķers vai arī izslimosi to tikpat vienkārši, kā iesnas. Par šo iestājas pat daudzas no 100 gudrākajām valsts galvām. Piemēram, deputāts Aldis rakstīja, ka nu jau kļuvis tik veselīgs, ka tagad viņam dienā pietiekot ar vien 4 stundām miega. Kāds pūš tā, it kā nebūtu rītdienas.