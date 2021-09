Oukailenda savu slavu pirmo reizi ieguva tā saucamajā pirātisma zelta laikmetā aptuveni no 1650. līdz 1730. gadam. Savukārt 1795. gadā kāds pusaudzis ziņoja, ka no savām mājām kontinentā redzējis virs salas mirdzam dīvainas gaismas. Viņš paņēmis līdzi divus draugus un laivā devies uz salu. Pie kokiem salas dienvidaustrumu malā zēni atraduši četrus metrus dziļu ieplaku, kuru ieskāva rakumi un svaigi stādīti kociņi. Zēni sāka rakt, veidojot to, ko tagad sauc par “Naudas bedri”.