Vispirms īsam kontekstam – kāpēc Afganistāna? Diemžēl šis jautājums 20 gadu garumā nebija skaidrs pat pašiem afgāņiem. Vairums vienkāršo iedzīvotāju par 11. septembra teroraktiem pat neko nav zinājuši. Turklāt interneta un citos resursos klejo dažādas sazvērestības teorijas un spekulācijas, tostarp uzsverot, ka neviens no 11.septembra uzbrukumos tieši iesaistītajiem nebija afgānis – vairākums bija no Saūda Arābijas, taču citi no AAE, Ēģiptes un Libānas. Tomēr šeit izšķirošais faktors bija teroraktu organizācijas mītnes zeme.