Vai mobilais telefons mani patiešām izspiego? Atbild CERT.LV kiberdrošības eksperts

Gandrīz katram no mums ir bijuši gadījumi vai dzirdēti stāsti no paziņām par to, ka sociālajos tīklos pēkšņi parādījās reklāma, par ko mēs esam tikai iedomājušies vai tikko runājuši ar draugiem, radot sajūtu, ka mobilais telefons mūs noklausās vai pat redz. Vai mobilie telefoni mūs patiešām var izspiegot un zināt, ko mēs domājam un darām? To "Apollo.lv" centās noskaidrot, uzrunājot CERT.LV kiberdrošības ekspertu Andreju Konstantinovu.