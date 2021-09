Reizēm cilvēks apmaldās burtiski "trīs priedēs", sāk uztraukties un, mēģinot izkļūt no meža, dodas aizvien dziļāk biezoknī. "Ja esi paziņojis, ka saviem spēkiem nespēj izkļūt no meža, paliec uz vietas! Daudzi stresā pieļauj kļūdu - dodas uz priekšu un labākajā gadījumā staigā pa apli, sliktākajā - aiziet 20 kilometrus no vietas, kur bija sākumā," stāsta Artjoms.