Bet pagaidām viss ir salīdzinoši mierīgi, toties ir fotosesijas. Kamēr vēl nekas nav sācies, es sēžu saliekamajā makšķernieku krēslā un vēroju apkārtni. Vēja gandrīz nav, saulei palaikam aizslīd priekšā kāds mākonis, un valda pilsētai neraksturīgs klusums. Es ar interesi un skaudību vēroju (jaunībā bieži braucu makšķerēt), kā kāds vīrs makšķerē, vienu brīdi viņš izceļ no ūdens tīkliņu ar jau sagādāto lomu. Diezgan daudz, bet pa gabalu īsti nesaskatu, kas tās par zivīm. Nav arī svarīgi, būtiskākais ir tas, ka šis nostūris ļauj aizmirst par visādām kolīzijām, neiecietību un naidu, kas pārņēmuši mūsu sabiedrību, bet par to visu nedaudz vēlāk, ir jāļaujas mirklim, kad no dzeltenīgās kļavas lapotnes nokrīt pa lapai, kad vari sēdēt krēslā un īsti ne par ko nedomāt. Šādu brīžu dzīvē ar gadiem kļūst aizvien mazāk, tāpēc jo vērtīgāki tie kļūst. Ūdeni un klusumu palaikam pāršķeļ motorlaiva, tad atkal iestājas klusums, bet pēc neilga laika pret krastu nomierinoši sitas laivas radītie vilnīši.